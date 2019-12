Trump kallar Trudeau falsk etter vitsevideo

utenriks

Trump uttalte seg onsdag for første gong om videoen som har gått ein sigersgang i fleire medium, der leiarane frå Storbritannia, Canada, Frankrike og Nederland såg ut til å spøke om Trump under ei mottaking på Buckingham Palace tysdag.

Presidenten meiner Canadas statsminister talar med to tunger. Fråsegna kom på ein pressekonferanse før han og Tysklands statsminister Angela Merkel skulle ha møte på sidelinja av NATOs toppmøte utanfor London.

Trump gjentok fleire gonger at Trudeau er falsk. Den amerikanske presidenten hevda òg at Trudeau vitsa om han fordi han var opprørt over at Trump påpeika at Canada ikkje bruker 2 prosent av bruttonasjonalproduktet sitt på forsvar.

Etter planen skulle president Trump ha ein pressekonferanse seinare onsdag, men på pressemøtet med Merkel sa han at dette likevel ikkje skjer. I staden reiser han tilbake til Washington.

– Eg trur vi har hatt nok av pressekonferansar, sa han.

Han skrytte av NATO-toppmøtet og kalla det svært vellykka.

– NATO er sterkare enn nokon gong, sa Trump.

