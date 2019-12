To russiske diplomatar blir utviste etter drap i Berlin

utenriks

Det opplyser det tyske utanriksdepartementet onsdag.

Meldinga kjem etter at det tidlegare onsdag vart kjent at den føderale politistyresmakta tar over etterforskinga av drapet.

Politistyresmakta meiner dei har bevis for at russiske styresmakter eller styresmaktene i den russiske republikken Tsjetsjenia var involverte i drapet.

Mannen vart skoten og drepen i august i år. Augnevitne fortalde då at ein mann kom syklande og skaut offeret bakfrå på kloss hald. Hendinga skjedde på høglys dag i ei travel gate i bydelen Moabit, ved den populære parken Tiergarten i Berlin. Det heile verka som ei rein likvidering, ifølgje vitne.

Drapsmannen forsvann på sykkel. Politiet fann seinare denne dumpa i elva Spree i nærleiken. Også drapsvåpenet vart funne her.

Ein 49 år gammal mann frå Russland er arrestert i saka. Han blir òg mistenkt for å ha vore involvert i drapet på ein russisk forretningsmann i 2013, ifølgje DPA.