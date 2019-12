Stoltenberg utpeikt som NATOs «vise mann»

utenriks

Frankrikes president Emmanuel Macron sende sjokkbølgjer gjennom NATO med utspelet sitt i eit intervju med nyheitsmagasinet Economist om at alliansen er på veg til å bli «hjernedød». Bakteppet var at andre allierte ikkje vart konsulterte då USA trekte seg ut av Nord-Syria og på den måten rydda veg for Tyrkias militæroffensiv i området.

No har NATOs leiarar bestemt seg for å svare på utfordringa ved å peike ut generalsekretær Jens Stoltenberg som den «vise mannen» for alliansen.

– Vi har i dag vorte samde om å ta initiativ til ein refleksjonsprosess under leiarskapet mitt for ytterlegare å styrke NATOs politiske dimensjon, sa Stoltenberg då han møtte pressa etter NATOs toppmøte i London onsdag.

I slutterklæringa frå toppmøtet blir Stoltenberg invitert til å legge fram eit forslag til NATOs utanriksministrar om korleis ein slik refleksjonsprosess skal gjennomførast. Andre ekspertar kan òg bli trekte inn i arbeidet.

Statsminister Erna Solberg (H) meiner det spesielt blir viktig å få på plass betre rutinar for politiske konsultasjonar.

– Eg trur dette kan bidra til å modne tanken om at det er viktig å snakke med andre land, seier Solberg til NTB.

