Rapport: Europa når ikkje miljømåla

Rapporten, som har fått akronymet SOER 2020, er ei samanstilling av statusen for miljømåla sett av EUs medlemsland og landa som blir omfatta av miljøbyrået, inkludert Noreg. Han blir gitt ut kvart femte år.

Rapporten gir eit augneblinksbilde av miljøtilstanden og måler framdrifta mot dei etablerte miljømåla. Det er store forskjellar mellom landa og i framdrifta mot måla, og rapporten viser at artsmangfaldet minkar raskt, at det er overforbruk av naturressursar og at konsekvensane av klimaendringane blir større, skriv Miljødirektoratet.

Berre seks av måla som har frist i 2020, er venta å bli nådd i stor grad. For ni andre mål blir det forventa delvis oppnåing innan tidsramma, medan ein for 17 mål ikkje er i rute.

Direktoratet seier at det er behov for store omstillingar i dei europeiske mat-, transport- og energisystema.

Det har vore lite spor til betring sidan den førre rapporten kom i 2015.

– SOER 2020 er den mest omfattande miljøvurderinga nokosinne gjennomført i Europa. Rapporten gir oss eit solid kunnskapsgrunnlag og eit varsku om at noverande tiltak ikkje er nok. Det er nedslåande å sjå at det ikkje har vore betring sidan førre rapport i 2015, så vi er nøydde til å få opp tempoet for å reversere dei dystre utsiktene mot 2030, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

