NATO rettar bekymra blikk mot Kina

– For første gong i NATOs historie skal vi setje oss ned med NATOs leiarar for å diskutere den kinesiske framveksten, sa Stoltenberg på veg inn til NATOs toppmøte i London.

Dei allierte var samla ved den eksklusive golfklubben The Grove i utkanten av den britiske hovudstaden for å markere at det no er 70 år sidan NATO vart oppretta.

Sidan den gongen har maktforholda i verda endra seg fundamentalt. Eit stadig meir pressande spørsmål er korleis NATO skal ta omsyn til eit stadig tyngre Kina.

Ny diskusjon

Det er USA som har vore pådrivar for å ta opp Kina-spørsmålet i NATO. Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) seier diskusjonen har komme gradvis, spesielt det siste året.

– Det er kanskje rart at ein regional tryggingsorganisasjon som NATO, som er for Nord-Atlanteren, også skal ha medverknad med kva som skjer utanfor dette geografiske området. Men det har NATO alltid gjort, peikar ho på.

I slutterklæringa frå toppmøtet skriv dei allierte at dei «anerkjenner at Kinas veksande påverknad og internasjonale politikk byr på både moglegheiter og utfordringar».

Det er første gongen Kina blir omtalt i ei slik offisiell erklæring frå NATO.

Eriksen Søreide strekar likevel under at ingen ser på Kina for å vere ein direkte trussel mot NATO. Men dei allierte er nøydde til å ta inn over seg korleis makta i verda blir forskuva frå vest mot aust.

– Det er meir eit spørsmål om korleis dette kjem til å påverke alliert tryggleik i lengda. Der er det ingen som har nokon svar enno, seier Eriksen Søreide til NTB.

Nest størst

Militært sett er bildet blanda. Kina har det nest største forsvarsbudsjettet i verda og ei stor mengde atomvåpen. Men USAs forsvarsbudsjett er fire gonger så store, og evna kinesarane har til å gjennomføre militære ekspedisjonar er avgrensa, ifølgje tankesmia IISS.

Den mest umiddelbare bekymringa har vore aukande spenning i Sørkinahavet, der Kina har rusta kraftig opp. Men dette ligg i utgangspunktet utanfor NATOs nedslagsfelt. I staden er det Kinas økonomiske og teknologiske makt som får merksemd.

5G

NATO har allereie fått på plass nye retningslinjer for å sikre seg betre når 5G-nettet i framtida skal byggjast ut. Frykta er at bruk av utstyr frå kinesiske Huawei skal bli ei bakdør for kinesisk spionasje i vestlege land.

Det kan setje både personopplysningar og forretningshemmelegheiter i fare, lyder åtvaringa. I tillegg vil òg militæret vere avhengig av 5G-nettet.

Ei anna bekymring er Kinas omfattande investeringar i utanlandsk infrastruktur som hamnar, bruer, jernbanar og vegar. Kritiske røystar meiner slike investeringar kan gjere allierte sårbare for økonomisk og politisk press frå kinesisk side.

Forhandlingar med Noreg

Forholdet til Kina har vore eit spesielt kjenslevart spørsmål for Noreg, som vart møtt av ein langvarig diplomatisk isfront då Nobelkomiteen gav Nobels fredspris til den kinesiske demokratiforkjemparen Liu Xiaobo i 2010.

Forholdet vart først normalisert etter at ei norsk-kinesisk politisk erklæring vart lagt fram i desember 2016. Der lova Noreg å respektere Kinas «kjerneinteresser».

I ettertid har Noreg og Kina òg tatt opp att forhandlingane om ein frihandelsavtale. Håpet til regjeringa er å få denne på plass i 2020.

