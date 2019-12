NATO avslutta toppmøte med å klappe for seg sjølv

utenriks

– Vi har markert jubileet for alliansen, som har garantert fred og tryggleik for alle medlemmene i 70 år. Vi har òg sett framover, sa Stoltenberg då møtet var over.

Støttar opp om kjernen

Alle statsleiarane på møtet var samde om at dei står saman – éin for alle, alle for éin.

– Vi forpliktar oss fullt og heilt til artikkel 5 om kollektivt forsvar, sa Stoltenberg.

Blant vedtaka på det korte toppmøtet onsdag var auka beredskap med fullføringa av det såkalla 4x30-initiativet: 30 bataljonar, 30 marinefartøy og 30 flyskvadronar som skal vere klare til innsats innan 30 dagar.

Alle medlemslanda er òg samde om reviderte forsvarsplanar for Baltikum og Polen. Det var sådd tvil om desse etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan trua med å blokkere denne saka med mindre NATO stilte seg bak kampen i landet mot kurdiske grupper i Syria.

Kina nemnt for første gong

Slutterklæringa etter møtet inkluderer òg eit punkt der Stoltenberg blir bedt om å komme med eit forslag til utanriksministrane til alliansen om ein prosess for å sjå på dei politiske aspekta ved NATO. Dette er i tråd med eit tysk forslag som vart lagt fram etter at Frankrikes president Emmanuel Macron kom med krass kritikk mot NATO og kalla alliansen «hjernedød».

For første gong inneheld sluttdokumentet òg ei eksplisitt fråsegn om Kina.

– Vi erkjenner at Kinas auka innverknad og internasjonale politikk inneber både moglegheiter og utfordringar som vi må sjå på saman som ein allianse, heiter det i slutterklæringa som vart vedtatt onsdag ettermiddag.

