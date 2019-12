Kongressmedlemmer i USA vil straffe Kina for forfølging av uigurane

utenriks

Lovforslaget vart vedtatt med eit overveldande fleirtal. 407 personar stemte for, medan berre éin sa nei.

Forslaget er strengare enn eit tilsvarande lovforslag som vart godkjent i Senatet i september. Det må likevel godkjennast av Senatet og signerast av president Donald Trump før det kan tre i kraft. Lovforslaga skal òg kombinerast.

Godkjenner Trump forslaget, blir det venta sterke reaksjonar frå Kina, som allereie uttrykkjer misnøye.

I ei fråsegn frå den kinesiske regjeringa onsdag kallar dei lovforslaget «eit eksempel på amerikansk innblanding i Kinas interne forhold».

Utanriksdepartementet seier at USA har lukka auga for innsatsen for å kjempe mot terrorisme og ta vare på menneskerettane i Xinjiang, og hevdar lovforslaget ignorerer fakta.

Den siste tida har Kina vorte kritisert for å ha etablert store interneringsleirar for massefengsling av uigurar, særleg i Xinjiang vest i landet. Lekne dokument som skal stamme frå kinesiske styresmakter, viser korleis Kina systematisk hjernevaskar hundretusen av muslimar i såkalla oppsedingsleirar.

Kina hevdar leirane er eit tilbod om frivillig utdanning og trening til den muslimske befolkninga, dei fleste av dei uigurar.

Forholdet mellom USA og Kina, som er inne i ein omfattande handelskrig, er frå før anstrengt etter at president Donald Trump underteikna lover med støtte til demonstrantane i Hongkong, noko som fekk Kina til å rase.

(©NPK)