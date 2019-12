Jill Biden: Veljarane føler «avsky» over Trumps Ukraina-innblanding

utenriks

– Det er ganske motbydeleg at presidenten vår faktisk har invitert andre land til å bli involvert i valet vårt. Folk vemmast over det. Dei vil ikkje ha utanlandsk innblanding i valet, seier Jill Biden som for tida driv valkamp for mannen sin.

Bakgrunnen er ein telefonsamtale i sommar der Trump oppmoda Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å starte ei etterforsking av Joe Biden og sonen til ekteparet Hunter.

– Dette valet er ein avstemming om karakter, og eg trur folk kjenner Joe på den måten … Dei veit kva slags mann han er. Eg trur dei beundrar Joe og at dei vil ha ein president dei kan vere stolte av. Joe er den personen, meiner kona.

I ein rapport lagt fram av etterretningskomiteen i Representanthuset tysdag, blir det konkludert med at det finst overveldande bevis for at Trump sette sine eigne politiske interesser over nasjonen sine i Ukraina-saka.

