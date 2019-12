Fleire afghanarar fryktar for eiga sikkerheit

utenriks

Undersøkinga er gjennomført av stiftinga The Asia Foundation og baserer seg på 17.812 intervju som er gjort ansikt til ansikt mellom 11. juli og 7. august.

74,5 prosent av afghanarane seier at dei alltid, ofte eller nokre gongar fryktar for eiga sikkerheit, ifølgje undersøkinga. Det er ein auke på 3 prosentpoeng frå 2018.

Stadig fleire meiner at landet går i riktig retning. I år svarte 36,1 prosent at dei meinte det, i fjor var det 32,8 prosent som svarte det same.

58,1 prosent meiner at landet går i feil retning. Det er ein nedgang på 3,2 prosentpoeng.

Avbraut fredsforhandlingane

USAs president Donald Trump var på besøk hos dei amerikanske styrkane i Afghanistan førre veke. Då sa han at USA og Taliban nærmar seg ein avtale om våpenkvile i regionen.

Trump sa at Taliban no ønsker ei våpenkvile etter å ha vore utsett for eit kraftig bomberegn dei siste månadene.

Talibans talsperson Zabiullah Mujahid seier til AP at Talibans standpunkt er uendra. Han seier at det var USA som avbraut fredssamtalane, og at Taliban er klare til å ta opp att dei når USA vil.

Fredssamtalane vart avbrotne etter eit bombeangrep i Kabul som drap tolv personar. Blant dei drepne var ein soldat frå USA.

Fleire trur på fred

Ifølgje undersøkinga trur 64 prosent av afghanarane at det er mogleg å bli forsona med Taliban. Det er ein auke på 6,5 prosentpoeng frå i fjor.

Den største endringa i undersøkinga kom på spørsmålet om ein trur på «fred og slutten på krig». No trur 26,4 prosent av befolkninga på fred i landet, noko som er ein auke på 10,1 prosentpoeng frå 2018.

Undersøkinga har ein feilmargin på 1,16 prosentpoeng.

