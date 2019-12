EU og Noreg bommar på miljømål

utenriks

I ein ny rapport går EEA gjennom statusen for måla som EUs medlemsland og andre land som blir omfatta av arbeidet til byrået har sett, blant dei Noreg.

Av 35 miljømål for 2020 ligg det berre an til at seks blir oppnådde. I tillegg blir ni mål truleg delvis nådde.

– Vi tar framleis ikkje dei nødvendige grepa for å redusere klimagassar, ta vare på naturen og utvikle ein økonomi som er innanfor toleevna til naturen. Vi skal gå grundig gjennom rapporten og sjå der Noreg gjer det bra og der vi må skjerpe tiltaka, seier klima og miljøminister Ola Elvestuen (V) i ei fråsegn.

Ei stor utfordring i Noreg er klimautsleppa, og det norske utsleppsmålet for 2020 blir høgst sannsynleg ikkje nådd.

Trua artar

EEA-rapporten gir eit augneblinksbilde av miljøtilstanden i Europa og måler framdrifta mot dei etablerte miljømåla.

Nokre av konklusjonane er at artsmangfaldet fell raskt, at det er overforbruk av naturressursar og at konsekvensane av klimaendringane blir større.

I 2030 ligg det førebels an til at endå færre miljømål blir nådde. EEA åtvarar om at europeiske land ikkje er i rute for å nå måla sine for klimautsleppa det neste tiåret.

– Det er nedslåande å sjå at det ikkje har vore betring sidan den førre rapporten i 2015, så vi er nøydde til å få opp tempoet for å reversere dei dystre utsiktene mot 2030, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Større merksemd

Måla for 2020 som truleg vil bli nådde, omfattar mellom anna beskytta lands- og havområde, effektivisering av ressursbruk og fornybar energi.

På område som artsmangfald, luftforureining og samla klimautslepp er utviklinga mindre oppløftande.

I dei europeiske mat-, transport- og energisystema er det behov for store omstillingar, ifølgje Miljødirektoratet, som kallar EEA-rapporten den mest omfattande miljøvurderinga nokosinne gjennomført i Europa.

EEA-sjef Hans Bruyninckx gler seg likevel over at klima og miljø får større merksemd både frå vanlege europearar og EUs leiarar.

Bruyninckx seier til nyheitsbyrået DPA at den nye leiaren av EU-kommisjonane Ursula von der Leyen har sett klimaendringane høgare på dagsordenen enn nokon gong før.

(©NPK)