Trump lovar å halde seg unna britisk valkamp

– Dette blir eit veldig viktig val for dette storarta landet, men eg har ingen tankar om det, sa Trump då han møtte pressa i London saman med NATO-sjef Jens Stoltenberg tysdag.

Den fritalande presidenten er i byen i samband med NATOs toppmøte, og ifølgje britiske medium er nervøsiteten stor hos dei konservative for at Trump skal seie noko som kan øydelegge for dei før valet neste veke.

Statsminister Boris Johnson skal òg ha bestemt seg for å minimere kontakten med Trump for ikkje å bli assosiert for sterkt med han.

Sjølv lovar Trump at han ikkje vil blande seg inn.

– Eg ønsker ikkje å gjere det meir komplisert, sa Trump.

– Så eg held meg unna.

Den amerikanske presidenten la til at han meiner Johnson er veldig kompetent. Då han fekk spørsmål om i kva grad han kunne ha samarbeidd med opposisjonsleiar Jeremy Corbyn, svarte Trump at han samarbeider godt med dei fleste.

Trump tillét seg òg å nemne at han har hjelpt mange kandidatar i valkampar heime i USA og klart å løfte dei.

– Men dette er eit anna land.

