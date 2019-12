Macron skuldar Tyrkia for å bruke IS-krigarar i kampen mot kurdarar i Syria

utenriks

– Når eg ser på Tyrkia, så kjempar dei no mot dei som kjempa med oss. Og nokre gonger jobbar dei saman med IS-krigarar, seier Macron.

Fråsegna vart gitt på ein pressekonferanse som Macron heldt saman med USAs president Donald Trump i forkant av Nato-toppmøtet i London tysdag. Seinare på dagen skulle han møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Den franske presidenten meiner det ikkje må vere noka tvetydigheit i haldninga til IS. At Tyrkia har valt å gjennomføre ein større militæroffensiv mot kurdisk milits som spelte ei sentral rolle i å nedkjempe IS, viser behovet for betre koordinering, meiner han.

Macron krev òg ei avklaring av i kva grad Tyrkia framleis kan vere medlem av Nato.

– Korleis er det mogleg å vere medlem av alliansen og samarbeide med, vere integrert med og kjøpe ting frå Russland? spurde Macron med referanse til Tyrkias kjøp av eit russisk luftforsvarssystem.

Han stilte òg spørsmål ved om Tyrkia framleis ønsker å vere Nato-medlem viss Erdogan gjer alvor av trusselen om å setje kjeppar i hjula for forsvarstiltak på Baltikum viss ikkje andre Nato-land stemplar den syrisk-kurdiske YPG-militsen som terroristar.

(©NPK)