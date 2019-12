Greta Thunberg har nådd land

utenriks

– Det kjennest uverkeleg. Det er ei veldig spesiell kjensle å sjå land og menneske, sa 16-åringen til avisa Dagens Nyheter før katamaranen La Vagabond segla inn mot hamna i Lisboa tysdag.

Thunberg nektar å fly sidan flyreiser medfører store CO2-utslepp. Ho reiste med seglbåt frå Europa til USA i august for å delta på FNs klimatoppmøte i New York – og tilbakereisa har òg føregått med seglbåt.

Thunberg og far hennar Svante fekk skyss over Atlanteren med dei australske youtubarane Riley Whitelum og Elayna Carausu. 16-åringen skal vidare til Madrid for å delta på FNs klimakonferanse der.

Tidlegare var planen at møtet skulle haldast i Chile, men det vart flytta på grunn av opptøyane og dei omfattande demonstrasjonane der. Dermed måtte Thunberg raskt endre reiseplanane og setje kursen mot Europa i staden for Sør-Amerika.

