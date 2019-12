Erna Solberg: – Nato har takhøgde

utenriks

– Sjølv om det i oppkøyringa til dette møtet har vore krevjande diskusjonar mellom allierte, så er det sånn at Nato har takhøgde for meiningsforskjellar og diskusjon, sa Solberg då ho møtte norsk presse i London før toppmøtet.

Ho meiner Nato bør vere eit forum der det er mogleg å vere open om usemje.

– Vi har opplevd ein haust der det er klart at opplevinga av at vi burde ha vore meir samsnakka, har skapt grunnlag for ei viss grad av friksjon, utdjupar Solberg overfor NTB.

Ho viser til Tyrkias offensiv i Nord-Syria som døme. Dei allierte i Nato vart ikkje konsulterte før denne operasjonen. Spesielt Frankrikes president Emmanuel Macron har reagert kraftig på dette og sagt at alliansen er på veg til å bli «hjernedød».

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har bedt Macron om å «sjekke sin egen hjerne først».

Solbergs bodskap er at Nato no bør styrkast som forum for politiske konsultasjonar mellom dei allierte.

– Det er viktig å motarbeide åleinegang i tryggingspolitikken, seier ho til NTB.

(©NPK)