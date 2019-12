Stoltenberg et frukost med Trump

utenriks

Dei to leiarane møtest i London tysdag morgon, dagen før alle stats- og regjeringssjefane i Nato samlast til møte utanfor den britiske hovudstaden.

Nato-sjefen har med seg ei god nyheit til Trump i form av oppdaterte tal som viser korleis resten av medlemslanda har auka forsvarsløyvingane for femte år på rad. Ni land har hittil nådd målet om å bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar.

Canada og dei europeiske landa i alliansen vil innan utgangen av neste år bruke 130 milliardar dollar meir på forsvar. Det er likevel ikkje sikkert at det er bra nok for den amerikanske presidenten.

– Eg skal ikkje seie at han er heilt fornøgd, men eg er trygg på at han anerkjenner og ser den framgangen dei europeiske landa no står for, sa Stoltenberg til norsk presse i London.

Sist dei to møttest til frukost før eit toppmøte, vart Stoltenberg stilt til veggs for ope kamera. Trump var svært kritisk til at Tyskland kjøpte gass frå Russland og meinte landet gjorde seg til «Russlands fange».

– Så det er meininga vi skal verne Tyskland, men dei får energien sin frå Russland og betaler dei milliardar av dollar. Forklar det, sa Trump.

– De berre gjer Russland rikare. Eg synest handel er fantastisk, men energi er ein heilt anna sak, sa presidenten då Stoltenberg prøvde å forklare at sjølv under den kalde krigen var det handel med Sovjetunionen.

