Stengde skular og flyplassar før tyfon rammar Filippinane

utenriks

Styresmaktene har stengt skular og kansellert innanriks lufttrafikk i vente på tyfonen, som truleg treffer med full styrke måndag kveld og natt til tysdag. Kammuri er venta å ramme med vind opp mot 40 meter i sekundet og vindkast på over 50 meter i sekundet når han kjem inn over Albay, Catanduanes eller Sorsogon midt i øygruppa.

– Dei ytre delane av tyfonen treffer no den austre Bicol-regionen og provinsane der kan vente kraftig regn og sterk vind gjennom dagen, seier meteorolog Raymond Ordinario ved vêrbyrået i landet.

Det er utskrive tyfonvarsel for over 50 provinsar på Filippinane, mellom dei område i hovudstaden Manila. I dei nordaustlege provinsane av landet har skular vorte stengde og lufttrafikk er kansellert.

Over 63.000 bebuarar i provinsane Albay og Camarines Norte er evakuerte frå heimane sine. Det er sendt ut varsel om fare for jord- og gjørmeskred og for stormflo som følgje av tyfonen.

– Vi ber publikum, særleg dei i område som blir ramma av tyfonen, om å vere årvakne og rette seg etter tilrådingar frå dei lokale styresmaktene, uttalte talsmannen til presidenten Salvador Panelo måndag.

