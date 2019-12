Minst 53 døde av meslingar på Samoa

utenriks

Dei siste oppdaterte tala om spreiinga av sjukdommen kom måndag morgon. Av dei går det fram at 3.728 tilfelle av meslingar er registrerte sidan utbrotet starta, opplyser helsestyresmaktene på øya.

Talet på døde har stige til 53 frå 20 for éi veke sidan. Alle, med unntak av fire av dei som har omkomme, er barn under fire år. Sidan laurdag har fem menneske døydd og det er registrert 198 nye sjukdomstilfelle.

Låg del vaksinerte har ført til at Samoa har vorte svært hardt ramma at meslingutbrotet. Ifølgje UNICEF er berre mellom 28 og 40 prosent av befolkninga vaksinerte. Sidan midten av november har styresmaktene på øya erklært unntakstilstand og skular og universitet er stengde. Ingen menneske under 19 år får samlast offentleg.

Det er sett i gang ein offentleg vaksinasjonskampanje. Sidan 20. november har over 58.000 personar frå seks månader til 60 år vorte vaksinerte, meir enn éin tredel av befolkninga.

