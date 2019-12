Minnemarkering etter London-terror

utenriks

Statsminister Boris Johnson, Labour-leiar Jeremy Corbyn og Londons ordførar Sadiq Khan var til stades under minnemarkeringa ved Guildhall Yard i City. Der vart dei to drepne, Saskia Jones (23) og Jack Merritt (25) minte med to minutts stille.

Forbipasserande som greip inn ved London Bridge, blant dei ein polakk utstyrt med ei narkval-tann og andre som brukte knyttnevar og brannsløkkingsapparat, vart gjort ære på for å ha lagt gjerningsmannen i bakken.

Også mannskapa til nødetatane vart rost under markeringa på måndag.

Det var den 28 år gamle terrordømte Usman Khan som knivstakk og drap dei to britane ved London Bridge fredag. Etter at han hadde vorte lagt i bakken av forbipasserande, vart han skoten og drepen av politiet.

Dei to offera var tidlegare studentar ved Cambridge-universitetet. Dei jobba for det Cambridge-baserte rehabiliteringsprogrammet for straffedømte, Learning Together. Gjerningsmannen deltok på eit arrangement i regi av Learning Together i Fishmongers' Hall ved sida av London Bridge, same dag som han gjennomførte angrepet.

Tre personar vart òg såra i angrepet. Ein av dei er utskrivne. Dei to andre er framleis på sjukehus.

Måndag gjenopna London Bridge for bilar og fotgjengarar.

