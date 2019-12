Etterlatne vil ha Maltas statsminister etterforska etter drap på journalist

utenriks

Caruana Galizias etterlatne leverte måndag inn eit rettsleg krav til ein domstol på Malta med krav om at Muscat må etterforskast.

Hans stabssjef og turistminister har begge vorte avhøyrt av politiet i samband med drapet. Dei to nære medarbeidarane gjekk av førre veke.

Caruana Galizia vart drepen av ei bilbombe utanfor heimen sin i oktober 2017. Ho var kjent for den gravande journalistikken ho gjorde om økonomisk kriminalitet blant høgt plasserte maltesarar. Ho dreiv ein populær blogg der ho skulda fleire namngitte regjeringsmedlemmer for korrupsjon.

Laurdag vart ein av dei mest kjente forretningsmennene i landet, Yorgen Fenech, sikta for medverknad til drapet. Fenech, som seier han er uskuldig, hevdar at han har opplysningar som kan kople Muscats tidlegare stabssjef Keith Schembri til drapet. Han seier òg at han har opplysningar om andre regjeringsmedlemmer.

Søndag opplyste Muscat at han kjem til å gå av som leiar for Arbeidarpartiet, og dermed òg statsminister, når partiet har valt ein etterfølgjar. Kunngjeringa kom nokre timar etter at fleire tusen personar demonstrerte i hovudstaden Valletta med krav om at han må gå av umiddelbart.

