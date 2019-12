Apostrof-forbund legg ned fordi folk ikkje bryr seg

utenriks

– Vi, og mange av tilhengarane våre verda rundt, har gjort det vi kan, men den vankunna og latskapen som pregar den moderne tida vår har vunne!, skriv han på nettstaden til forbundet.

Richards, som er tidlegare journalist, grunnla det britiske Apostrophe Protection Society i 2001. Hensikta var å verne den korrekte måten å bruke apostrofar på. Han hadde set seg lei på «mykje misbruk» av teiknsettinga.

Observasjonane hadde han gjort i eit kvart hundreår som redigerar. Han måtte ofte rette på korleis journalistane brukte apostrof. Etter at han pensjonerte seg, heldt han fram å sjå dei same grelle feila i det daglege livet. Han bestemte seg for å gjere noko. Han vurderte apostrofen som ein utryddingstrua art med behov for vern.

No har kampen nådd vegs ende. Richards viser til to årsaker:

– Den eine er at eg som 96 år gammal trappar ned forpliktingane mine. Den andre er at færre organisasjonar og personar i dag bryr seg om korrekt bruk av apostrofen i det engelske språket, skriv han.

Nettstaden blir derimot ikkje lagt ned. Der kan dei få som framleis bryr seg, lese retningslinjer og sjå døme på korleis apostrofar skal brukast på engelsk.

