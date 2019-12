14 drepne i angrep mot kyrkje i Burkina Faso

utenriks

Uidentifiserte menn gjekk søndag til angrep under gudstenesta i byen Hantoukoura på grensa til Niger. I alt 14 personar vart drepne og mange vart såra, går det fram av ei kunngjering frå regjeringa i landet.

Etter angrepet stakk gjerningsmennene av på scooterar. Soldatar vart sendt ut for å leite etter dei.

Det har vore fleire tilsvarande angrep mot kristne i Burkina Faso dei siste månadene. Til saman er over 700 personar drepne. Jihadistgrupper som knyter seg til IS eller al-Qaida har utpeika kristne så vel som muslimar dei ikkje ser på som radikale nok, som mål for angrepa sine. I november vart minst 37 personar er drepne og 60 såra i eit angrep mot gruvearbeidarar på veg til ei canadisk-eigd gullgruve i landet.

Befolkninga i Burkina Faso består av omtrent ein tredel kristne og to tredelar muslimar. Tradisjonelt har dei to gruppene levde fredeleg saman i den svært fattige, tidlegare franske kolonien.

(©NPK)