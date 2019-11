Reuters: Journalistdrapet på Malta vart betalte med 150.000 euro

utenriks

Påstanden kjem frå Vince Muscat, som saman med brødreparet Alfred og George Degiorgio vart arrestert 3. desember 2017 og i juli i år tiltalt for å ha drepe journalisten med ei bilbombe.

Muscat forklarte seg i april 2018, i håp om å bli benåda. Same år gav ein person med kjennskap til avhøyret opplysningane vidare til Reuters. Nyheitsbyrået har ikkje publisert dei før no, for å unngå å skade etterforskinga.

Saka om journalistdrapet har sett regjeringa i EU-landet under veldig press. Ein av dei sikta har, ifølgje Times of Malta og fleire andre medium, peikt ut statsminister Joseph Muscats tidlegare stabssjef som oppdragsgivaren. Stabssjefen er avhøyrde, men seinare sett fri. Han trekte seg frå stillinga tidlege i veka.

Statsminister Joseph Muscat er ikkje i slekt med Vince Muscat.

– Bestillingsdrap

Vince Muscat har forklart at han sommaren 2017 sette Alfred Degiorgio av utanfor ein kafé nær Maltas hovudstad. Få minutt seinare kom Degiorgio tilbake og sa at dei hadde fått i oppdrag å drepe den kjente gravejournalisten Daphne Caruana Galizia. På bloggen sin hadde ho skulda regjeringsmedlemmer og personar med nære samband til regjeringa for korrupsjon.

Bilbomba vart kjøpt frå mafiamedlemmer på Malta, som igjen hadde fått bomba tilsendt frå italiensk mafia, har Muscat forklart, ifølgje Reuters.

Politiet meiner Muscat jobba på oppdrag for George Degiorgio, visstnok leiar for ei kriminell gruppe. Broren Alfred var medlem av same gjeng, ifølgje politiet.

Ingen kommentar!

Brørne avviser å ha hatt noko med drapet å gjere og har nekta å svare på spørsmål frå politiet. Verken deira eller Muscats forsvararar vil kommentere saka.

Muscat har ikkje fått oppfylt ønsket om benåding.

Statsminister Muscats stabssjef Keith Schembri er gjennom ei vitneforklaring trekt inn i saka og gjekk av tidlegare denne veka. Det gjorde òg turistminister Konrad Mizzi. Begge har avvist at dei har tatt imot betaling frå eit selskap eigd av forretningsmannen Yorgen Fenech.

Finansminister Christian Cardona suspenderte seg sjølv frå stillinga tysdag. Cardona avviser òg å ha hatt noko med drapet å gjere.

– Aktivert frå yacht

Ifølgje Muscat var den opphavlege planen å skyte journalisten med rifle frå langt hald, skriv Reuters. Dei skal likevel ha vedtatt at det ville bli for vanskeleg og bytt skytevåpenet mot ei bombe.

Familiebustaden til journalisten er inngjerd, og ho pleidde ofte å parkere bilen på innsida.

Men kvelden 15. oktober stod bilen på utsida. Neste morgon drog Degiorgio-brørne og Muscat dit, har Muscat forklart. Alfred Degiorgio skal ha tatt seg inn i bilen via eit vindauge på passasjersida og planta bomba under sjåførsetet.

Ifølgje påtalemakta drog deretter George Degiorgio til ein yacht i hamna i Valletta. Derfrå sende han ei tekstmelding til ein innretning i bilen. Meldinga aktiverte bomba og drap journalisten.

