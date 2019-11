Frankrike vil forby Black Friday-sal

utenriks

Forbodet vart foreslått av den tidlegare miljøministeren Delphine Batho som meiner handelsdagen bør vurderast som ein «aggressiv lønnsam praksis», som under fransk lov kan straffast med opp til to års fengsel og bøter på 300.000 euro, tilsvarande rundt 3 millionar kroner. Det skriv The Telegraph.

Måndag vart politikarane samde om å legge til forbodet i eit lovforslag om å redusere avfall, som skal debatterast i starten av desember.

– Du kan ikkje redusere klimagassutsleppa og samtidig be om eit vanvitig overforbruk, seier Batho. Ho meiner Black Friday får forbrukarane til å kjøpe ting dei eigentleg ikkje treng.

Den noverande miljøministeren i landet ser ifølgje avisa ut til å støtte ideen, etter at ho tidlegare denne veka kom med ei åtvaring om dei miljømessige konsekvensane til overforbruket.

