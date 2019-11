28 års fengsel for planlagt juleterror i Australia

utenriks

27 år gamle Ahmed Mohamed og 29 år gamle Abdullah Chaarani planla ifølgje retten å halshogge folk og å detonere bomber i Federation Square i Melbourne sentrum 25. desember for tre år sidan.

Ifølgje lokale medium skal dei ha kjøpt machetar, materiale for å lage bomber, og freista å få tak i skytevåpen.

Dei vart begge fredag dømt til 28 års fengsel for terrorplanane i høgsterett i delstaten Victoria.

Ifølgje ABC, skal Mohamed som kom til Australia frå Egypt då han var barn, ha slutta seg til terrorplanane fordi han syntest IS var «kule». Fredag fortalde han retta at han no hatar ekstremistgruppa, og at han berre deltok fordi han var «for feig til å trekke seg».

Ein tredje mann, 24 år gamle Hamza Abbas, blir òg kopla til saka og vart fredag dømd til 16 års fengsel.

Tidlegare er 25 år gamle Ibrahim Abbas dømt til 24 års fengsel for å leie planen. Mellom anna planla han å bruke ein eksplosiv vest på bror sin.

(©NPK)