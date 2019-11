Stoltenberg i møte med Macron etter sjokkutspel om NATO

utenriks

Møtet blir halde i forkant av NATOs toppmøte i London neste veke, og det er venta at Stoltenberg vil bruke høvet til å konfrontere Macron med den omdiskuterte utsegna han kom med i eit intervju med det britiske nyheitsmagasinet The Economist tidlegare i november.

Macron sa til The Economist at NATO-alliansen er i ferd med å bli «hjernedød».

Den franske presidenten underbygde påstanden med mangel på strategisk koordinering mellom Europa og USA internt i NATO. Vidare viste han til at NATO blir svekt av at NATO-medlemslandet Tyrkia nyleg gjekk til angrep på ein vestlegstøtta kurdisk milits som har leidd kampen mot IS i Syria.

Forsvarar NATO

Stoltenberg var raskt ute og forsvarte den 70 år gamle forsvarsalliansen mellom USA og Europa og sa han ville vende nesa mot Paris for å rydde opp med Macron.

– Eg trur det er den beste måten å ta tak i usemjer på, å setje oss ned og snakke om dei, for å fullt ut forstå beskjedane og motivasjonen bak dei, seier han.

Macrons kommentarar har sett eit sterkt preg på stemninga før NATO-toppmøtet, som går av stabelen i London 3. og 4. desember.

Vil styrke koordinering

Ein av Macrons rådgivarar opplyser at presidenten torsdag vil diskutere med Stoltenberg kva som er «den beste måten å ta opp hovudspørsmåla i den noverande debatten om NATO» på toppmøtet.

Ifølgje han inkluderer dette korleis NATOs eining kan styrkjast, korleis styrke koordinering av handlingane til dei allierte, og korleis europearar kan ta på seg meir ansvar innan alliansen.

Macron skal òg ha møte med andre NATO-leiarar før møtet i London.

