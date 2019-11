Minst fire eksplosjonar på kjemisk anlegg i Texas

utenriks

Dei to første eksplosjonane skaka anlegget til Texas Petrochemicals Group (TPC) i byen Port Neches i Søraust-Texas med 13 timars mellomrom. Tre personar vart sende til sjukehus, det var to arbeidarar ved fabrikken og ein oppdragsgivar, ifølgje The New York Times.

Ifølgje HMS-ansvarleg i TPC, Troy Monk, er dei tre no ute av sjukehuset, og dei 30 andre som var på anlegget då det small, er gjort greie for.

Krisekoordinator i Jefferson County, Mike White, opplyser at fem bebuarar i Port Neches har vorte behandla for mindre skadar som følgje av eksplosjonane, stort sett forårsaka av knust glas.

Den første eksplosjonen gjekk av natt til onsdag. Eksplosjonen var så kraftig at vindauge i bygningar fleire kilometer unna vart blåsne ut, og på sosiale medium byrjar det å dukke opp skremmande bilde av bustader der vindauge er blåsne ut, garasjedører og tak deformerte eller kollapsa.

Bebuarar i Port Neches, og i tillegg dei nærliggjande byane Groves, Port Arthur og Nederland vart beordra evakuert. Bebuarar og tilsette på pleieheimar, helsearbeidarar og pasientar på sjukehus, og dessutan tilsette på raffineri er ikkje med i evakueringspålegget.

Mirakel at ingen døydde

Ifølgje den lokale TV-stasjonen KPRC2 vart det gitt evakueringsordre frå dommar i Jefferson County Jeff Branick klokka 15:30 lokal tid for alle som var eller bur i ein radius av sju kilometer frå anlegget, på grunn av fare for nye eksplosjonar. Brannmannskap klarte ikkje å sløkke brannen etter den første eksplosjonen, og etter drygt tolv timar med brann gjekk fleire eksplosjonar av onsdag ettermiddag.

Ifølgje Branick er det eit mirakel at ingen liv gjekk tapt. Han seier ein av arbeidarane fekk brannsår, medan to andre fekk behandling for brekt handledd og beinbrot. Dommaren bur sjølv nær anlegget og seier han vart vekt av det første smellet rundt klokka 1 natt til onsdag. Alle ytterdører i huset hans vart blåste inn av trykket frå eksplosjonen.

Søksmål allereie

Dei evakuerte bur innanfor ein radius av 6,5 kilometer frå fabrikken, som ligg om lag 13 mil frå storbyen Houston. Årsaka til eksplosjonen er ikkje kjent. Monk seier TPC vil igangsette ei intern gransking av ulykka. Dei har førebels ikkje full oversikt over øydeleggingane.

Det blir produsert kjemiske og petroleumsbaserte produkt ved anlegget. Eksplosjonen skal ha skjedd på eit område som produserer butadien, eit kjemisk produkt brukt i mellom anna syntetisk gummi. Det jobbar 175 fast tilsette og 50 innleidde arbeidarar ved anlegget.

Ifølgje lokale medium er eit gruppesøksmål allereie lagt mot TPC group av advokatfirmaet Provost Humphreys på vegner av alle innbyggjarar i Port Neches som har fått eigedom øydelagt på grunn av eksplosjonane. Der blir det lista opp øydeleggingar på tak, vindauge og dører.

