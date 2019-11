Macron lei av pengekrangelen i NATO

utenriks

Dei siste to toppmøta i NATO har nesten berre handla om byrdefordelinga internt i alliansen, klaga Macron då han tok imot NATO-sjef Jens Stoltenberg ved Élyséepalasset i Paris torsdag.

No håper Macron på ein breiare strategisk diskusjon når leiarane i NATO møtest på nytt i London neste veke.

Han forklarer at dette er noko av grunnen til at han nyleg gjekk ut i nyheitsmagasinet Economist med ei oppsiktsvekkjande åtvaring om at alliansen er på veg til å bli «hjernedød».

– Vi trong kanskje ein vekkjar for å komme oss vidare, sa Macron då han møtte pressa saman med Stoltenberg.

– Vi har ei plikt til ikkje berre å halde fram med å snakke om pengespørsmål.

