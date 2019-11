Dødstala stig etter jordskjelvet i Albania

utenriks

Det opplyser forsvarsdepartementet i landet torsdag morgon.

Redningsmannskapa jobbar på spreng med å grave seg nedover i dei samanrasa bygningane i kystbyane Durrës og Thumane, som vart hardast ramma. Dei får òg hjelp av ekspertar flogne inn frå heile Europa.

46 personar har så langt vorte redda ut i live frå ruinane og er innlagde på sjukehus, seier ein talsperson for styresmaktene. Det er usikkert kor mange som framleis er sakna i katastrofeområdet.

Jordskjelvet på tysdag, som hadde ein styrke på 6,4, er det kraftigaste som har ramma landet på fleire tiår. Det har vorte følgt av hundrevis av etterskjelv, noko som har bidratt til kaos og frykt.

Onsdag oppstod det full panikk i Durrës då eit etterskjelv med ein styrke på 5,3 førte til at ei rekke bygningar rista. Ingen skal likevel ha vorte skadde i dette etterskjelvet.

I Durrës har folk sove i telt, bilar og på eit fotballstadion som følgje av etterskjelva. Under eit besøk i Durrës uttalte Albanias statsminister Edi Rama at regjeringa vil sørgje for at familiar som har vorte heimlause etter jordskjelvet, vil få dekt hotellopphald.

