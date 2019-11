128 houthi-opprørarar sett fri og frakta til Jemen

utenriks

Organisasjonen hadde lagt til rette for overføringa frå Saudi-Arabia til Jemens hovudstad Sana.

Heimsendinga kjem tre dagar etter at den saudileidde koalisjonen kunngjorde lauslating av 200 Houthi-fangar og ein plan for å setje i verk flygingar frå Sana for sjuke menneske, slik at dei kan få medisinsk behandling i utlandet.

Handlingane dei siste dagane blir sett på som positive teikn på at den årelange konflikten i Jemen kan bli avslutta.

– Det er eit viktig skritt i riktig retning, skriv Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) i ei Twitter-melding.

– Vi er glade for at dei reiser heim, og vi stadfestar at vi er klare til å opptre som eit nøytralt mellomledd, slik at mange fleire kan komme tilbake til familiane sine, skriv ICRC vidare.

Lauslatingane i Saudi-Arabia kjem nær to månader etter at Houthi-opprørarane lauslét 290 fangar i Jemen 30. september.

Saudi-Arabia gjekk til krig mot Houthi-opprørarane i Jemen i mars 2015 og har sidan gjennomført over 20.000 flyangrep mot påståtte opprørsmål i landet.

Sjukehus, skular, vassverk, reinseanlegg og elektrisitetsforsyning er lagt i grus, og marknadsplassar og bryllaup er bomba. Krigen kan ifølgje anslag ha kosta over 90.000 menneske livet.

