WHO: Over 5.000 døde av meslingar i Kongo i år

I midten av november hadde det vorte registrert 250.270 tilfelle av meslingar, inkludert 5.110 dødsfall, ifølgje WHO.

Talet er over dobbelt så høgt som talet som døydde etter ebolaepidemien i landet.

Meslingepidemien i Kongo skaut fart i juni, og i september vart det sett i verk ein vaksinekampanje i eit forsøk på å få situasjonen under kontroll. WHO opplyser at kampanjen framleis går føre seg og at den er forventa å bli fullført ved utgangen av året.

Ifølgje organisasjonen er heile landet omfatta av utbrotet, og dei som i størst grad blir ramma er barn og spedbarn.

Meslingar er ein svært smittsam virussjukdom som blir spreidd ved dråpesmitte og gir kraftige forkjølingssymptom, feber og utslett. Virussjukdommen kan førebyggast med vaksinasjon, men WHO har den siste tida uttrykt bekymring for auka vaksinemotstand i fleire land.

Vaksinen er ifølgje WHO svært effektiv, og organisasjonen oppmodar alle til å sørge for at dei er tilstrekkeleg vaksinert.

