Trump skal ha vorte orientert om varsel før ukrainsk bistand vart utbetalt

To anonyme tenestemenn hevdar at Trump vart orientert om varselet av to advokatar i Det kvite hus i slutten av august, skriv New York Times.

Advokatane skal ha fortalt Trump om varselet og forklart han at dei undersøkte i kva grad dei var juridisk forplikta til å melde ifrå til Kongressen eller ikkje. Den militære bistanden, som var halden igjen, vart utbetalt 11. september etter aukande press frå parlamentarikarar.

Opplysningane kastar nytt lys over tidslinja i den såkalla Ukraina-skandalen, der Trump skal ha pressa den ukrainske motparten sin til å etterforske Joe Biden, som ligg godt an til å bli Demokratanes presidentkandidat i valet i 2020. Saka har ført til at ei riksrettsetterforsking er innleidd mot presidenten.

Ein telefonsamtale i sommar mellom dei to presidentane står sentralt i saka, der Trump oppmoda Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å starte ei etterforsking av Biden og son hans Hunter.

Trump heldt igjen 390 millionar dollar, om lag 3,6 milliardar kroner, i militær bistand til Ukraina. Det kvite hus har hevda at tilbakehaldinga av bistanden ikkje var knytt til eit krav om etterforsking av Biden.

