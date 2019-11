Tidlegare justisminister og fiskeritopp i Namibia arrestert i kjølvatnet av Samherji-saka

utenriks

Det fortel NRK som siterer medium i Namibia.

– Ja, vi arresterte dei i dag, stadfestar sjef Paulus Noa i Namibias anti-korrupsjonskommisjon som står bak etterforskinga av korrupsjonssaka til avisa The Namibian.

Det islandske fiskerikonsernet Samherji blir skulda for korrupsjon og ulovleg samarbeid med namibiske toppleiarar. Fleire av dei er no arrestert, og andre er etterlyste i heimlandet.

Samherji skal ha brukt DNB for å sluse pengar via skatteparadis, og til ein afrikansk tenestemann som eig eit selskap i Dubai. Tidlegare i november sa DNB-sjef Kjerstin Braathen til Dagens Næringsliv at saka er alvorleg, og at dei ikkje kan sjå bort frå at dei har vorte misbrukte.

