No har Kina fleire diplomatiske stasjonar enn USA

utenriks

Australias anerkjente Lowy Institute påpeikar at Kinas kjappe avansement på listene over flest diplomatiske postar på kartet, seier noko om ambisjonar for diplomatiske nettverk.

I 2019 opna Kina stasjonar i land som anerkjenner Taiwan: Burkina Faso, Den dominikanske republikk, El Salvador, Gambia og Sao Tome og Principe.

– Med 276 stasjonar globalt har Kina for første gong gått forbi USAs nettverk med tre stasjonar, skriv forfattarane bak Global Diplomacy Index, som kjem ut anna kvart år.

Frankrike er tredje mest representert ute i verda, med 267 stasjonar.

Utgivinga blir truleg lesen som ein indikator på geopolitiske straumdrag, og tenketanken påpeikar at USA er inne i ein periode med limbo, med president Donald Trumps budsjettkutt og problem med å halde på karrierediplomatar i tenesta.

USA har ikkje opna nokon nye stasjonar under Trump. Etter nervegassangrepet mot eksspionen Sergej Skripal og dottera hans i Storbritannia, utviste USA 60 russiske diplomatar og stengde det russiske konsulatet i Seattle, og Russland stengde USAs konsulatet i St. Petersburg som svar.

På den andre lista ligg USA likevel framleis på topp: Det er framleis der det er mest populært å ha diplomatisk stasjon. Dei 61 landa i rapporten har totalt 342 konsulat og ambassadar i USA, medan dei har 256 diplomatiske stasjonar i Kina.

Noreg ligg på 35. plass, med 99 stasjonar, inkludert 79 ambassadar, 9 konsulat og 11 andre diplomatiske utstasjoneringar. Til samanlikning har Sverige 104 og er på 33. plass, medan Danmark er på 39. plass med 89 stasjonar til saman.

(©NPK)