NATO oppgraderer overvakingsfly

utenriks

Forsvarsalliansen har 14 såkalla AWACS-fly stasjonert i Tyskland. No skal desse rustast opp for 1 milliard dollar, slik at dei kan halde fram sine overvakings-, kommando- og kommunikasjonsoppdrag fram til 2035.

Generalsekretær Jens Stoltenberg og sjefen for Boeing International, Michael Arthur, signerte avtalen på ein flybase utanfor Brussel onsdag. Rett bak dei stod eitt av AWACS-flya med den karakteristiske radaren. Dekoren på flyet markerer at det i år er 70 år sidan NATO vart grunnlagt.

