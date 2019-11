Kina refsar USA og EU før klimamøte

utenriks

Den kinesiske visemiljøministeren Zhao Yingmin sa på ein pressekonferanse onsdag at manglande vilje i rike land er det største problemet for den internasjonale klimainnsatsen.

I ein rapport offentleggjort under pressekonferansen blir det retta skarp kritikk mot president Donald Trumps avgjerd om å trekke USA frå Parisavtalen.

– Desse einsidige handlingane gjer alvorleg skade på tilliten og viljen i verdssamfunnet til å takle klimaendringane i fellesskap, heiter det i rapporten, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Kritisk til klimatoll

Åtvaringa kjem i forkant av FNs store klimaforhandlingsmøte i Spania, som byrjar neste veke.

I den kinesiske rapporten blir det òg retta ein formanande peikefinger mot EU, der påtroppande EU-kommisjonspresident Ursula von der Leyen har planar om ein ny type klimatoll.

Tanken er å legge ein ekstra tollsats på varer importert frå land som ikkje har innført avgifter eller kvotehandel, for å «straffe» utslepp av klimagassar.

Men denne typen tollsatsar vil i alvorleg grad skade viljen i verdssamfunnet til å handtere klimaproblemet, heiter det i den kinesiske rapporten.

Lovar å oppfylle mål

Samtidig understrekar visemiljøminister Zhao Yingmin at Kina er fast bestemt på å oppfylle sine eigne nasjonale klimamål. Han minner om at eit mål om reduserte utslepp per eining i det kinesiske bruttonasjonalproduktet (BNP) vart nådd fleire år før tida.

CO2-utsleppa per eining i BNP låg i fjor nesten 46 prosent under nivået i 2005.

Men som følgje av Kinas økonomiske vekst held likevel klimautsleppa i landet fram å stige. Kina har dei desidert høgaste utsleppa av alle land i verda, og kinesiske styresmakter har ikkje lova nokon stans i utsleppsveksten før i 2030.

– Ingen grunn til hastverk

Kina har satsa stort på fornybar energi og løfta klima og miljø på den politiske dagsordenen. Men i Kina blir det òg planlagt enorme mengder ny kolkraft, og i fjor fjerna styresmaktene subsidiar til solenergi.

– No som USA har trekt seg frå Parisavtalen, er heile den globale responsen på klimaendringane i endring. Vi må vere realistiske. Det er ingen grunn til å forhaste seg, sa energieksperten Li Junfeng nyleg til avisa Financial Times.

Han leier Kinas nasjonale senter for forsking på klima-strategiar, som er underlagt planleggingsdepartementet i landet.

Fråsegna står i skarpt kontrast til åtvaringar frå FNs miljøprogram denne veka. I ein ny rapport anslår UNEP at klimautsleppa i verda må kuttast med over 7 prosent kvart år frå og med no viss den globale oppvarminga skal haldast under 1,5 grader.

