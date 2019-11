Frankrikes forsvarsminister til Mali for å heidre døde soldatar

utenriks

Forsvarsminister Florence Parly skal ære dei døde ved kistene til soldatanepå den franske militærbasen i Gao, ifølgje ein talsmann for det franske forsvaret.

Under besøket skal Parly òg møte franske styrkar i området, og dessutan Malis forsvarsminister. Førstkommande måndag vil Frankrikes president Emmanuel Macron halde ein nasjonal seremoni for å heidre soldatane, ifølgje ein talsperson for franske styresmakter.

Helikopterulykka skjedde måndag kveld i samband med at styrkane var på eit oppdrag for å kjempe mot opprørarar. Då soldatane nærma seg gruppa, som var på flukt på motorsyklar og i ein pickup, krasja dei to helikoptera.

Uroa i Mali byrja med eit militærkupp og eit tuareg-opprør nord i landet i 2012. Ein franskledd militæroperasjon pressa dei militante ekstremistane ut av Nord-Mali, men ekstremistane har sidan vore aktive i grenseområdet mellom Mali, Niger og Burkina Faso.

(©NPK)