Bolivia med første ambassadør til USA på 11 år

utenriks

Bolivias mellombelse regjering er i ferd med å tilbakestille utanrikspolitikken i landet etter avgåtte president Evo Morales. Serrates utnemning til ambassadør må godkjennast av nasjonalforsamlinga før den er gyldig.

Serrate har tidlegare fungert som Bolivias ambassadør og faste representant i FN, opplyser utanriksdepartementet i Bolivia tysdag.

Morales er for tida i Mexico der han har fått politisk asyl. Rundt 20 tidlegare medlemmer av regjeringa hans skal opphalde seg på den mexicanske ambassaden i La Paz, inkludert fire som er etterlyst av politiet.

Bolivias mellombelse president Jeanine Añez har heilt sidan ho tok over styringa av landet for to veker sidan, lova å lyse ut snarleg nyval.

Ho er likevel avhengig av at nasjonalforsamlinga vedtar ei lov som annullerer det omstridde resultatet av valet 20. oktober der dåverande president Morales utropte seg til vinnar.

Lovforslaget vart først godkjent av senatet og deretter av underhuset. Begge kammera er dominerte av Morales' parti Movimiento al Socialismo (MAS).

Søndag sette Añez sin signatur på lova, som dermed har tredd i kraft. Dato for nyvalet er likevel ikkje kunngjort enno.

(©NPK)