Utbrot av denguefeber i krigsherja Jemen

Robert Mardini, ein FN-observatør som leier verksemda til Den internasjonale Røde Kors-komiteen i Midtausten, opplyser til journalistar at den fattige arabiske nasjonen står i ein skrekkeleg humanitær situasjon.

Samtidig som tilfella av denguefeber har auka, slit landet òg med titusenvis av tilfelle av kolera og malaria.

Meir enn 3.500 tilfelle av denguefeber har vorte registrert i byen Taiz, ifølgje Mardini. I hamnebyen Hodeida, rapporterer Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) om at 50 menneske døydde i slutten av oktober og tidleg november som følgje av denguefeber og malaria. Det lokale hovudkontoret opplyser at talet på smitta med denguefeber er 2.000, og at nesten 3.000 er smitta av malaria.

– Så du kan førestille deg, med valden og kampane er det ei stor utfordring å kontrollere denne epidemien, seier Mardini.

Denguefeber er ein virussjukdom som blir overført med mygg og er den vanlegaste myggoverførte sjukdommen i verda, ifølgje Folkehelseinstituttet.

Titusenvis er drepne i krigen i Jemen, dei fleste av dei sivile. Ifølgje FN går den verste humanitære krisa i verda føre seg i landet. Over 250 hjelpeorganisasjonar er involverte i arbeidet med å få nødhjelp ut til over 13 millionar av innbyggjarane i landet.

