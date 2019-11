Tysk politi jaktar på mistenkte etter historisk juveltjuveri

utenriks

Tilsynelatande har etterforskarane få spor dagen etter innbrotet i Den grøne kvelven i slottet i Dresden. Politiet har bedt om hjelp frå publikum, og skal ha fått inn over 90 tips som blir undersøkte.

Opptil hundre gjenstandar kan ha vorte stole i tjuveriet natt til måndag. Blant desse er eit sverd dekorert med ni store og 770 mindre diamantar.

Verdien av tjuvegodset kan liggje rundt 1 milliard euro, eller 10 milliardar kroner, ifølgje tyske medium.

Avisa Bildt skriv at gjerningsmennene står bak det største kunsttjuveriet sidan andre verdskrigen. Nettstaden Artnet News meiner det er snakk om det største museumstjuveriet til historia viss det stemmer at verdiar for 1 milliard euro er borte.

Marion Ackermann, direktør for Dresdens offentlege kunstsamlingar, meiner den kulturhistoriske tydinga til gjenstandane gjer det umogleg å seie nøyaktig kva dei er verd. Ho har oppmoda tjuvane til ikkje å øydeleggje gjenstandane for å prøve å selje edelsteinane einskildvis.

Den grøne kvelven, eller Grünes Gewölbe, er eitt av dei eldste musea i Europa, og vart grunnlagt av August den sterke, kurfyrste av Sachsen, i 1723.

Tjuvane tende truleg ein brann for å deaktivere alarmen til museet før dei braut seg inn. Ein antatt fluktbil vart funnen utbrent ein annan stad i byen.

– Tjuveriet var målretta og godt førebudd, seier etterforskarane i ei fråsegn.

(©NPK)