Minst seks døde og 300 skadde etter kraftig jordskjelv i Albania

Skjelvet skjedde like før klokka 4 natt til tysdag om lag 34 kilometer nordvest for hovudstaden Tirana, opplyser Det seismologiske senteret som overvaker Europa og Middelhavet (EMSC).

Minst seks personar har omkomme som følgje av skjelvet. Éin person mista ifølgje styresmaktene i landet livet då han hoppa ut av huset sitt då skjelvet kom. Ein annan person omkom då ein bygning kollapsa i kystbyen Durrës, 33 kilometer vest for Tirana. Redningspersonell jobbar for å hente ut andre menneske frå bygningen, opplyser styresmaktene.

Fleire personar mista òg livet då ein bygning kollapsa i Thumanë, som ligg 36 kilometer nord for Tirana, ifølgje forsvarsdepartementet i landet. Det blir meldt om at minst tre leilegheitsbygg og ein straumforsyningsstasjon vart påført skadar i dette området.

Albanias president Ilir Meta seier situasjonen i Thumanë, som ligg nære episenteret, er «veldig dramatisk».

Får støtte frå andre land

Statsministeren i landet Edi Rama opplyser at fleire naboland, EU og USA har tilbode den umiddelbare støtta si. Rama opplyser at han har vore i kontakt med både Italia, Hellas og Tyrkia. Han opplyser òg at Kosovo har sendt eit beredskapsteam for å hjelpe Albania med å takle konsekvensane av det kraftige skjelvet.

I tillegg til dei døde er rundt 300 menneske skadde. Desse får behandling i Tirana, Durrës og Thumanë opplyser helseminister i landet Ogerta Manastirliu.

– Vi er i beredskap med medisinske team på alle sjukehus, seier Manastirliu til avisa Gjurma.

Kraftigaste skjelvet på 20 år

Bilde på sosiale medium viser øydeleggingar og hus som har rasa saman. Folk sprang ut i gata i panikk i Tirana og i Durrës.

Fleire etterskjelv føgde det kraftige skjelvet i natt, som ifølgje det amerikanske jordskjelvsenteret US Geological Survey (USGS) er det kraftigaste i Albania på 20 år, skriv nyheitsbyrået DPA.

Skjelvet var merkbart i eit stort område og i fleire naboland. Det italienske nyheitsbyrået ANSA melder at skjelvet kunne kjennast i regionane Puglia og Basilicata, heilt sør i Italia.

I september vart minst 108 menneske skadde etter at Albania vart ramma av eit kraftig jordskjelv. Det skjelvet hadde ein styrke på 5,8, og episenteret var ved kystbyen Durrës.

