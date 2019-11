Kraftig hopp i veljarregistrering blant unge i Storbritannia

utenriks

Over 150.000 personar under 25 år har registrert seg som veljarar dei to siste dagane før fristen går ut tysdag kveld, skriv britiske Metro.

Det er den største auken i veljarregistrering sidan dagen før fristen gjekk ut føre valet i 2017. 2,8 millionar britar har registrert seg for å stemme sidan valet vart kunngjort.

Det vart ifølgje Metro registrert ein kraftig auke i veljarregistrering etter at Youtube-kjendisen KSI og rapparen Stormzy oppmoda millionar av følgjarane sine på sosiale medium til å registrere seg.

Stormzy erklærte òg si støtte for Labour-leiar Jeremy Corbyn og gjekk hardt ut mot statsminister Boris Johnson.

– Det er veldig, veldig viktig at kvar einaste person som les dette, registrerer seg, skreiv han mellom anna.

