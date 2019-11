Jødisk leiar kritiserer Corbyn i valkampen

utenriks

Dei siste åra er det komme mange skuldingar om antisemittisme blant medlemmer av Labour, og partileiinga har fått krass kritikk for handteringa av situasjonen.

Sjefrabbi Ephraim Mirvis meiner handteringa er så slett at Corbyn er uskikka til å leie landet. Mirvis kjem med ramsalt kritikk av Labour-leiaren i eit lesarinnlegg i avisa The Times tysdag.

– Kva vil skje med jødar og jødedommen i Storbritannia viss Labour dannar den neste regjeringa, spør sjefrabbien.

Erkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, uttrykkjer forståing for Mirvis' syn på Twitter. Fråsegna frå sjefrabbien speglar av den djupe uvissa og frykta som mange britiske jødar føler, meiner Welby.

At religiøse leiarar tilsynelatande tar side i ein britisk valkamp er svært uvanleg. Corbyn forsikrar i ei fråsegn at Labour ikkje aksepterer noka form for antisemittisme, noko han òg har understreka fleire gonger tidlegare.

