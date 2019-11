Google sparkar kritiske tilsette

utenriks

Alle dei fire som no har fått sparken, har stått fram offentleg med kritikk mot delar av Googles verksemd, mellom anna prosjekt der selskapet har samarbeidd med amerikanske styresmakter.

Då ein av dei fire, Rebecca Rivers, nyleg vart suspenderte saman med ein annan tilsett, førte det til ein demonstrasjon utanfor selskapets San Francisco-kontor.

I eit skriv Bloomberg News har fått tilgang til, seier Google at dei fire systematisk har søkt etter materialet og arbeidet til andre tilsette. Det heiter òg at ein av dei fire skal ha abonnert på kalendrane til andre tilsette, slik at dei har fått e-postmeldingar om arbeidet og gjeremålet deira, og dessutan opplysningar om personlege møte, legeavtalar og familieaktivitetar, utan at dei det gjaldt visste det.

Rivers avviser skuldingane. Etter at ho fortalde om oppseiinga i ei Twitter-melding, har fleire noverande og tidlegare Google-tilsette kritisert selskapet og antyda at protestaksjonane vil halde fram.

– Dette er feige represaliar, og eg ber alle som kan, om å komme og vise støtte, skriv Meredith Whittaker, som var med på å organisere ein proteststreik hos Google i fjor og sidan har forlate selskapet, ifølgje henne sjølv etter å ha vorte møtt med mottiltak.

Google vil ikkje kommentere saka nærare.

(©NPK)