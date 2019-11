Den kinesiske nettgiganten Alibaba gjer brakdebut på Hongkong-børsen

utenriks

Styreleiaren i selskapet Daniel Zhang opna handelen på Hongkong-børsen like før klokka 9.30 lokal tid tysdag morgon.

– Vi kom heim. Vi kom tilbake for å bli noterte i Hongkong, sa styreformann Zhang til applaus frå salen, ifølgje Bloomberg.

Alibaba har sidan 2014 vore notert på New York-børsen, men blir no flytta til Hongkong. I prosessen har dei henta over 100 milliardar kroner frå investorar, skriv E24.

Børsnoteringa er den største i Hongkong sidan 2010, og også den største så langt i år.

Då børsen stengde låg verdien på 187,6 Hongkong-dollar, rundt 220 kroner, per aksje for Alibaba – etter å ha lege på 189,5 Hongkong-dollar, i underkant av 222 kroner. Tilbodsprisen var 176 Hongkong-dollar, i underkant av 206 kroner.

Charles Li, administrerande direktør ved Hongkong-børsen, roser selskapet for å ha utført noteringa.

– Eg er veldig takksam for at Alibaba, etter fem år på reise, endeleg har komme heim. Eg er òg glad for at dei har valt å komme trass i vanskane og utfordringane vi går igjennom her i Hongkong, seier Li.

Alibabas børssymbol er «9988» – eit tal som symboliserer evig velstand i kinesisk kultur.

(©NPK)