Demonstrantar i Pakistan tente på norsk flagg

Demonstrasjonen tysdag er blant fleire protestar mot Noreg etter koranbrenninga. Også søndag vart det demonstrert mot Noreg i Karachi, melder NRK.

Utanriksdepartementet tar skarp avstand frå brenninga av det norske flagget.

– Skjending av det norske flagget er eit verkemiddel vi tar avstand frå nettopp fordi vi ikkje ønsker ein stadig meir polarisert samfunnsdebatt. Ingen vanskelege samfunnsutfordringar blir betre av at vi sluttar å diskutere med kvarandre. Aktørar som provoserer og hetsar kvarandre med respektlause handlingar bidrar til konflikt. Sjølv om ei ytring er lovleg og innanfor ramma av ytringsfridommen, så er vi tydelege på at vi er usamde, seier Måseide til NRK.

Den norske ambassadøren vart òg kalla inn på teppet til det pakistanske utanriksdepartementet laurdag, og Pakistans regjering gav uttrykk for «djup bekymring» over koranbrenninga. Tyrkias utanriksdepartement har fordømt handlinga.

Det var under ein demonstrasjon i Kristiansand 16. november at leiaren av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) Lars Thorsen sette fyr på eit eksemplar av Koranen. Politiet greip inn og sløkte brannen, og sinte motdemonstrantar gjekk til angrep på Thorsen. Påtenninga var varsla på førehand og politidirektør Benedicte Bjørnland hadde sendt ut ein operasjonsordre til alle norske politidistrikt, der det står at politiet skal motverke skjending av Koranen. Kritikarar meiner ordren bryt med ytringsfridommen.

