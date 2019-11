Uber får ikkje fornya lisens i London

utenriks

Transport for London, den offentlege etaten som har ansvar for transportsystemet i London, fortel om fleire tryggingsbrot som har sett passasjerar og tryggleiken deira i fare.

Ubers lisens går ut ved midnatt måndag, og selskapet seier det vil klage på vedtaket. I mellomtida kan skyssformidlaren fortsetje verksemda si. I ei fråsegn omtaler det avgjerda som «ekstraordinær og feil».

Transportstyresmaktene opplyser at dei ikkje har tillit til at liknande hendingar ikkje vil skje i framtida, og ser på på noverande tidspunkt Uber for å vere «ueigna».

(©NPK)