USAs marineminister sparka, Trump ber ambassadør i Noreg ta over

utenriks

Det var USAs forsvarsminister Mark Esper som søndag bad marineminister Richard Spencer levere inn oppseiinga si. Spencer leverte den søndag, opplyser talsperson for Pentagon, Jonathan Hoffman.

I brevet til president Donald Trump, omtalt mellom anna hos CNN, hevdar Spencer at han går av fordi han og Esper ikkje lenger delar same forståing av korleis han bør utføre jobben sin.

Natt til måndag melder Trump derimot at han ikkje har vore fornøgd med Spencers måte å handtere Gallagher-saka på. Trump skriv vidare at admiral og noverande ambassadør i Noreg, Kenneth Braithwaite, vil bli nominert til ny marineminister.

– Ein mann som har oppnådd mykje og hatt stor suksess, eg veit Ken vil gjere ein ypparleg jobb! skriv Trump.

Det kjem ikkje fram av meldinga kven som overtar som ambassadør til Noreg.

Vendepunkt

Oppseiinga av Spencer er eit dramatisk vendepunkt i den kontroversielle saka som omhandlar den amerikanske spesialsoldaten Edward Gallagher.

Han var sikta for å ha drepe ein 15 år gammal krigsfange i Irak i 2017, men frifunnen for dette i sommar. Han vart berre dømd for å ha posert i eit bilde med ein død krigsfange. For dette vart Gallagher fråtatt rangen sin. Han vart likevel benåda tidlegare i november av president Donald Trump og gitt rangen tilbake.

– Eg var ikkje fornøgd med måten Navy SEAL Eddie Gallaghers rettssak vart handtert på av marinen. Han vart behandla veldig dårleg, men trass i dette vart han fullstendig frifunnen på alle større tiltalepunkt, tvitrar Trump.

Dette og kostnadsoverskridingar over lengre tid blir oppgitt som hovudårsaker til at Spencer må gå av.

Får behalde tittel

Forsvarsminister Esper skal til liks med Trump ikkje ha vore fornøgd og heller ikkje ønska meir støy.

Han har bedt om at Gallagher går av med pensjon ved slutten av månaden, og at ei disiplinærhøyring for han som var fastsett til 2. desember, blir kansellert. I staden skal Gallagher gå av med pensjon og få behalde den noverande rangen sin som Navy SEAL.

I ei fråsegn frå det amerikanske forsvarsdepartementet søndag heiter det at Esper «bad om marineminister Richard Spencers avgang etter å ha mista tillit til og tru på han på grunn av hans mangel på ærlegdom rundt samtaler med Det kvite hus som gjeld handteringa av Eddie Gallagher i NAVY Seal».

