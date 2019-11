Sikta lastebilsjåfør i samband med 39 døde i Essex erklærer seg skuldig

utenriks

Den 25 år gamle lastebilsjåføren innrømmer å ha vore involvert i planlegging for å hjelpe ulovleg innvandring.

25-åringen er sikta for 39 tilfelle av aktlaust drap, og dessutan menneskesmugling og medverknad til ulovleg innvandring.

Lastebilsjåføren kom med innrømminga i ein domstol i London måndag via ein video frå fengselet. Han erklærte seg likevel ikkje skuldig i 39 tilfelle av aktlaust drap og heller ikkje for samansverjing om menneskesmugling.

Tiltalte vil bli verande varetektsfengsla fram til ei ny høyring vil finne stad 13. desember.

To andre menn er arresterte i samband med saka. Ein av dei er ein 22-åring frå Nord-Irland. Han vart arrestert i Dublin og framstilt for varetektsfengsling torsdag. Britiske styresmakter krev han utlevert. Den andre er ein 23 år gammal mann òg frå Nord-Irland. Han er venta å bli framstilt for varetektsfengsling måndag. Han er òg sikta for medverknad til menneskesmugling og brot på britiske innvandringslover.

Det var 23. oktober at dei 39 omkomne, blant dei åtte kvinner og 31 menn, vart funne i ein kjølekonteinar i ein trailer i Grays i Essex. Lastebilen kom til Storbritannia med ferje frå Belgia. Politiet har opplyst at alle offera var frå Vietnam.

