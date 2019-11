Pro-demokratisk storseier i Hongkong-valet, men Kina beheld grepet

utenriks

Oppteljinga av stemmer byrja rett etter at vallokala stengde søndag kveld. Valet blir sett på som ei folkeavstemming etter månader med protestar mot styresmaktene i landet.

Det skulle veljast 452 representantar til Hongkongs 18 ulike distriktsråd. Måndag morgon ser det ut til at dei pro-demokratiske kandidatane har kontroll i alle 18 distrikt. Samtidig ligg det an til at dei har sikra seg 390 av 452 sete, ifølgje Reuters.

Wu Chi Wai, leiaren for det største pro-demokratiske partiet i byen, seier måndag at blokka har vunne nesten 90 prosent av dei 452 seta, ifølgje nyheitsbyrået AP.

Rekordhøg valdeltaking

Tidlegare var det Beijing-vennlege kandidatar som hadde kontroll over alle distrikta, og valresultatet er eit klart signal til styresmaktene om at demonstrantane som ønskjer meir sjølvstende og lausriving frå Kina, har støtte i folket. Valdeltakinga var på rekordhøge 71,2 prosent. Til samanlikning var valdeltakinga for fire år sidan 47 prosent.

Sjølv om distriktsråda ikkje har makt til å endre Hongkongs styreform, er dei representerte i gruppa av 1.200 personar som vil velje den neste toppsjefen i 2022.

Trass i valresultata opplyser Kina at dei framleis vil støtte Hongkongs leiar Carrie Lam.

– Kinas sentralregjering støttar resolutt Carrie Lams leiarskap, seier talsperson for utanriksdepartementet, Geng Shuang, på ein pressekonferanse.

– Hongkong er ein del av Kina

Den kinesiske utanriksministeren Wang Yi seier måndag at den delvis selvstyrte byen vil bli verande som ein del av Kina uansett kva som skjer.

– Uansett er det heilt klart at same kva som skjer, er Hongkong ein del av Kina, sa Wang til reporterar etter eit møte med den japanske statsministeren Shinzo Abe i Tokyo måndag.

– Alle forsøk på å rote det til i Hongkong, eller øydeleggje for framgangen og stabiliteten der, vil ikkje lykkast, la han til.

Hongkongs no svært upopulære leiar Carrie Lam seier dei vil ta signala frå befolkninga til ettertanke.

– Regjeringa vil lytte audmjukt til meiningane til innbyggjarane og tenkje nøye over dei, sa ho i ei kunngjering måndag.

Ho sa òg at avstemminga ser ut til å spegle «misnøya til folket med dagens situasjon og dei djuptliggjande problema i samfunnet.»

Hyllar resultata

Den kjente demokratiforkjemparen og aktivisten Joshua Wong, som ikkje fekk stille til lokalvalet, omtaler resultata som historiske på Twitter.

Framtredande demokratiske og republikanske amerikanske politikarar, mellom dei senatorane Marco Rubio og Elizabeth Warren, hylla òg resultata. Warren, som er ein av presidentkandidatane til demokratane, skriv på Twitter at Hongkongs befolkning sender ein sterk beskjed om at dei vil behalde demokratiet sitt.

– Dette må Beijing respektere, skriv Warren.

Masseprotestane i Hongkong, som har hatt delvis sjølvstyre sidan Storbritannia tilbakeførte territoriet til Kina i 1997, vart utløyst av eit omstridt lovforslag som opna for å utlevere personar til strafforfølging i Kina.

Lovforslaget vart sidan trekt tilbake, men kravet om demokratiske reformer og protestane mot Hongkongs Beijing-støtta leiing har sidan auka i styrke.

(©NPK)