Netanyahu går med på å halde leiarval i partiet

Partileiarvalet skal haldast innan seks veker, men ikkje innan 11. desember som er fristen Israels nasjonalforsamling har på å skape eit fleirtal i nasjonalforsamlinga, opplyser talspersonen til partiet Eli Hazan.

Netanyahu har gått med på avgjerda etter at Israels riksadvokat førre torsdag erklærte at statsministeren blir sikta for bestikkingar, svindel og tillitsbrot. Han er den første sitjande statsministeren i Israels historie som blir tiltalt i ei straffesak.

Netanyahu har òg mislykkast i forsøket sitt på å danne ny regjering, og for tida leier han eit forretningsministerium. Partiet Blått og kvitt er den viktigaste rivalen til statsministeren sitt parti Likud.

